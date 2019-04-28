رياضة | فالفيردي: إذا حضر ميسي جاءت الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: إذا حضر ميسي جاءت الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن الموسم الحالي كان ناجحًا لفريقه بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأوضح فالفيردي أن برشلونة يتطلع لحصد ثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا حيث يلتقي الفريق مع في النهائي مع فالنسيا في 25 مايو المقبل.

وقال فالفيردي: "أعرف أن كل الأمور يتم قياسها من خلال الألقاب، سواء كان الفريق يقدم أداء صلبا أم لا".

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وأضاف: "بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني بات بإمكاننا الآن الحديث عن الثنائية، تنتظرنا المباراة النهائية للكأس كما أننا قد نشق طريقنا إلى نهائي دوري الأبطال".

من ناحية أخرى أشاد فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب هدف الفوز في شباك ليفانتي أمس السبت وهي النتيجة التي صعدت ببرشلونة إلى منصة التتويج في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي: "ميسي هو محور كل هذه الإنجازات، طالما حضر ميسي، حضرت الأهداف والألقاب".