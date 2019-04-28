رياضة | برشلونة يقبض على الدوري الإسباني بديكتاتورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقبض على الدوري الإسباني بديكتاتورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض نادي برشلونة هيمنته التامة على كرة القدم الإسبانية، بعدما أحرز لقب الدوري المحلي قبل 3 جولات على النهاية، إذ شارك ليونيل ميسي، كبديل وأحرز هدف الفوز 1- 0، على ليفانتي أمام 91 ألف مشجع متحمس في استاد كامب نو، يوم السبت.

وأمسك القائد ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة بالدرع بعدما حصد ناديه اللقب للمرة 26 في تاريخه وللمرة الثامنة في 11 عاما، وللموسم الثاني على التوالي يتوج باللقب دون منافسة تذكر من باقي الأندية.

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ووصفت صحيفة "ماركا" مؤخرا سيطرة برشلونة على الألقاب في الكرة الإسبانية بأنها أشبه "بالديكتاتورية" كما قالت: "المسابقة المحلية أصبحت المكان المفضل لبرشلونة".

وبعد بداية متوسطة وتبادل إشبيلية وأتلتيكو مدريد الصدارة مع فريق إرنستو فالفيردي، صعد برشلونة إلى القمة في بداية ديسمبر وبدا أنه من المستبعد تماما أن يفقد اللقب.

وخسر برشلونة لآخر مرة في مطلع نوفمب يث تعثر 4-3 على أرضه أمام ريال بيتيس وثارت التساؤلات حول تواضع خط الدفاع، لكن ميسي خرج وحث لاعبيه على الظهور بشكل أفضل في الجانب الدفاعي.