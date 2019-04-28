انت الان تتابع عامر حسين: لو كتبت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، على الأنباء التي ترددت حول إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي والموسم الحالي خلال أسبوع واحد في أغسطس المقبل، وقال عامر، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الممكن لعب مباراة بعد نهاية الموسم الحالي، وأخرى بين الدوريين في الموسم المقبل، مضيفًا أنه لا بد من الرجوع لاتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد موعد السوبر، خاصة أن المباراة أصبحت بطولة وليست مسابقة شرفية، وتوجد أغراض تسويقية تتحكم في الأمور.

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وعن أحداث ما بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، أشار إلى أنه في أي أزمة مشابهة يحتاج الأمر إلى تحقيق، ويتم تحويل الأمر إلى اللجان المختصة، موضحًا: «واقعة أحمد فتحي مع محمد العاصي أو واقعة لاعبي الزمالك مع المصور، كل واحد سيكون له مبرر، مينفعش أطلع قرار وأوقف حد ما دام هناك تحقيق». وتابع: «يتم