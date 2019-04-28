انت الان تتابع عامر حسين: لو كتبت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ ص
رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، على الأنباء التي ترددت حول إقامة مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي والموسم الحالي خلال أسبوع واحد في أغسطس المقبل، وقال عامر، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من الممكن لعب مباراة بعد نهاية الموسم الحالي، وأخرى بين الدوريين في الموسم المقبل، مضيفًا أنه لا بد من الرجوع لاتحاد الكرة والشركة الراعية لتحديد موعد السوبر، خاصة أن المباراة أصبحت بطولة وليست مسابقة شرفية، وتوجد أغراض تسويقية تتحكم في الأمور.
وعن أحداث ما بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، أشار إلى أنه في أي أزمة مشابهة يحتاج الأمر إلى تحقيق، ويتم تحويل الأمر إلى اللجان المختصة، موضحًا: «واقعة أحمد فتحي مع محمد العاصي أو واقعة لاعبي الزمالك مع المصور، كل واحد سيكون له مبرر، مينفعش أطلع قرار وأوقف حد ما دام هناك تحقيق». وتابع: «يتم
وتابع: «يتم تقديم شكوى لاتحاد الكرة ومنها يتم تحويل الأمر إلى اللجنة المختصة، سواء لجنة الانضباط أو لجنة القيم، ويتم التحقيق فيها ثم إعلان القرارات».
واختتم: «إذا كتبت مجلدات عن كواليس ما يحدث في إدارة مسابقة الدوري سأموت مقتولا. الأهلي لم يكن تؤجل له مباريات بسبب وجود لقاءات مؤجلة له في بطولتين، وعندما كنت أؤجل مباريات له كان يقال لي إنني أجامل الأحمر، وحدث الأمر ذاته مع الزمالك، في نفس الموقف ونفس الموسم يقال إنني أجامل الفريقين».
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين: لو كتبت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.