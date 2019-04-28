في ميلاده.. سيميوني أيقونة أتلتيكو مدريد الخالدة

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

دييجو سيميوني

يحتفل الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ49، إذ ولد يوم 28 أبريل من عام 1970. ويعد سيميوني أحد الرموز البارزة في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد، بسبب الإنجازات التي حققها مع الروخيبلانكوس مدربًا ولاعبًا. بدأ سيميوني مسيرته لاعبًا في عام 1987، إذ لعب في صفوف العديد من الأندية من فيليز سارسفيلد وبيزا وإشبيلية وأتلتيكو مدريد والإنتر ولاتسو وأرسينج، وتوج بثنائية الدوري والكأس مع أتلتيكو في عام 1996، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي مع الإنتر في عام 1998، كما فاز بالثنائية مع لاتسيو في عام 2000، إضافة إلى السوبر الأوروبي والسوبر الإيطالي.

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وخاض سيميوني 106 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها 11 هدفا، وشارك مع منتخب بلاده في 3 نهائيات لكأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002، و4 نسخ في كوبا أمريكا وتوج بلقب الأخيرة مرتين عام 1991 و1993 كما توج بكأس القارات عام 1992. ويملك سيميوني مسيرة تدريبية مميزة، حيث أشرف على تدريب ناديي أستودينتس