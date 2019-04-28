الزمالك x النجم.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

الزمالك Advertisements

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساءً في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، وفي إنجلترا يلعب ليستر سيتي أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، وبعدها يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي، وتختتم مباريات إنجلترا بقمة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الخامسة والنصف مساءً، وفي الدوري الإسباني، يلعب فالنسيا أمام إيبار، وبعدها يلعب رايو فايكانو أمام ريال مدريد.

- الكونفيدرالية الإفريقية الصفاقسي x نهضة بركان – الساعة السادسة مساء الزمالك x النجم الساحلي – الساعة التاسعة مساء - الدوري الإنجليزي ليستر سيتي x أرسنال – الساعة الواحدة ظهرًا بيرنلي x مانشستر سيتي – الساعة الثالثة عصرًا مانشستر يونايتد x تشيلسي – الساعة الخامسة والنصف

- الكونفيدرالية الإفريقيةالصفاقسي x نهضة بركان – الساعة السادسة مساءالزمالك x النجم الساحلي – الساعة التاسعة مساء- الدوري الإنجليزيليستر سيتي x أرسنال – الساعة الواحدة ظهرًابيرنلي x مانشستر سيتي – الساعة الثالثة عصرًامانشستر يونايتد x تشيلسي – الساعة الخامسة والنصف مساء- الدوري الإسبانيفالنسيا x إيبار – الساعة الثانية عشرة ظهرًاجيرونا x إشبيلية – الساعة الثانية ظهرًاريال سوسيداد x خيتافي – الساعة الرابعة والربع عصرًارايو فاليكانو x ريال مدريد – الساعة التاسعة إلا الربع مساء- الدوري الإيطاليفروسينوني x نابولي – الساعة الثانية عشرة ظهرًاتورينو x ميلان – الساعة الثامنة والنصف مساء