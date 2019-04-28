انت الان تتابع الأهلي Vs الزمالك.. من سيحسم لقب دوري اليد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

كرة اليد

يواجه فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الأخيرة من منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، وستقام المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وشهدت مباريات الجولة قبل الأخيرة، التي أقيمت ظهر أمس السبت، سقوط الأهلي في فخ الخسارة أمام الجزيرة في الثواني الأخيرة بنتيجة (25- 26)، بينما تعادل الزمالك مع الأولمبي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الفريق السكندري بنتيجة (27- 27).

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ويدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم أمام الأهلي، وهو في المركز الأول لجدول المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يمتلك الفريق الأحمر 39 نقطة في المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي هو حامل لقب مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد. ويدخل الزمالك مباراة اليوم ولديه فرصتان للتتويج باللقب المحلي، إذ يحتاج الفريق الأبيض للفوز