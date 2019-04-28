الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الزمالك والنجم

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
الزمالك وحسنية أغادير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية، وذلك في ذهاب نصف نهائي مسابقة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2018- 2019). ويدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم، بحضور 30 ألف مشجع. ويسعى اللاعبون للفوز دون أن يسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية، قبل لقاء العودة أمام الفريق التونسي، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل بـ«سوسة».
موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي تبدأ مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي لحساب ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، كما ينقل التليفزيون المصري
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحليتنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، كما ينقل التليفزيون المصري المباراة أرضيا.
حكم المباراةيدير مباراة الفريقين الحكم الزامبي جانى سيكازوي، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا، وروميو كاسنجلي من زامبيا، والحكم الرابع أدريك نيكول من زامبيا أيضا.
وكان الفريق الأبيض تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة الإفريقية، بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعد فوزه على الهلال السوداني بخماسية مقابل هدفين في مجموع اللقاءين.
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