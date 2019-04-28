انت الان تتابع الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الزمالك والنجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

الزمالك وحسنية أغادير Advertisements

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية، وذلك في ذهاب نصف نهائي مسابقة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية نسخة (2018- 2019). ويدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم، بحضور 30 ألف مشجع. ويسعى اللاعبون للفوز دون أن يسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية، قبل لقاء العودة أمام الفريق التونسي، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل بـ«سوسة».

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي تبدأ مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي لحساب ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، كما ينقل التليفزيون المصري