آمال ليفربول تتعلق بأقدام بيرنلي أمام السيتي اليوم

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تتعلق آمال ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بأقدام لاعبي بيرنلي اليوم الأحد عندما يواجهون مانشستر سيتي، فأي تعثر للسيتي سيعزز من فرص الليفر في الظفر باللقب

يستقبل بيرنلي، اليوم الأحد، في تمام الساعة 3:05 عصرًا نظيره مانشستر سيتي على ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل بيرنلي بقيادة مدربه شين ديتش المركز الـ15 برصيد 40 نقطة جمعها من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 17 مواجهة أخرى، بينما يوجد مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في المركز الثاني برصيد 89 نقطة جمعها من خلال الفوز في 29 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 4 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات في الدوري والكأس أمام بيرنلي، وحقق السيتي الانتصار في 6 مباريات منها، ومع ذلك لم يحقق السيتي سوى انتصار وحيد في آخر 3 زيارات لملعب ترف مور وتعادل في لقاء وخسر في آخر، وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في الزيارات الأربع السابقة لهذا



لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات في الدوري والكأس أمام بيرنلي، وحقق السيتي الانتصار في 6 مباريات منها، ومع ذلك لم يحقق السيتي سوى انتصار وحيد في آخر 3 زيارات لملعب ترف مور وتعادل في لقاء وخسر في آخر، وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في الزيارات الأربع السابقة لهذا الملعب في البريميرليج. المواجهات المباشرةلم يخسر مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات في الدوري والكأس أمام بيرنلي، وحقق السيتي الانتصار في 6 مباريات منها، ومع ذلك لم يحقق السيتي سوى انتصار وحيد في آخر 3 زيارات لملعب ترف مور وتعادل في لقاء وخسر في آخر، وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في الزيارات الأربع السابقة لهذا الملعب في البريميرليج. وتغلب مانشستر سيتي على بيرنلي مرتين هذا الموسم بواقع 5-0 في المباراتين، ولم يسبق أن تغلب فريق على آخر بخماسية 3 مرات في موسم واحد طوال تاريخ الكرة الإنجليزية. ومن آخر 22 هدفًا سجلها مانشستر سيتي في شباك بيرنلي في الدوري والكأس، هناك 17 هدفًا تم تسجيلها في الشوط الثاني، من بينها 8 أهداف هذا الموسم. بيرنلي

نجح بيرنلي في التغلب على حامل لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في كل موسم من المواسم الأربعة السابقة للفريق في البريميرليج، وبشكل عام فاز بيرنلي بنسبة 44% من المباريات التي خاضها أمام حامل اللقب في الدوري، حيث حقق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسر 4 مواجهات أخرى. بيرنلينجح بيرنلي في التغلب على حامل لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في كل موسم من المواسم الأربعة السابقة للفريق في البريميرليج، وبشكل عام فاز بيرنلي بنسبة 44% من المباريات التي خاضها أمام حامل اللقب في الدوري، حيث حقق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسر 4 مواجهات أخرى. ويبحث بيرنلي عن الفوز بثلاث مباريات متتالية في الدوري على ملعبه للمرة الأولى، منذ أن فاز بخمس مباريات متتالية بين شهر ديسمبر من عام 2016 ويناير من عام 2017. ويعد فوز بيرنلي على توتنهام في شهر فبراير الماضي، هو الفوز الوحيد الذي حققه الفريق في 15 مباراة خاضها في البريميرليج على ملعبه أمام الستة الكبار، وتعادل في مباراتين وخسر 12 لقاء. Advertisements واهتزت شباك بيرنلي بـ62 هدفًا في الدوري هذا الموسم، بعدما سكنت شباكه 39 هدفًا الموسم الماضي، ولا يملك أي فريق سجلا دفاعيا أضعف من بيرنلي هذا الموسم، سوى الثلاثة فرق الموجودة في ذيل جدول الترتيب. ويعول بيرنلي في مباراة اليوم على لاعبه أشلي بارنيس، الذي سجل 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بهدف وحيد عن أن يصبح أكثر لاعب يسجل لبيرنلي في موسم واحد في البريميرليج طوال تاريخ الفريق. مانشستر سيتي

حقق رجال بيب جوارديولا الفوز في 11 مباراة متتالية في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. مانشستر سيتيحقق رجال بيب جوارديولا الفوز في 11 مباراة متتالية في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ويبحث مانشستر سيتي عن أن يصبح أول فريق يحقق 14 انتصارا متتاليا في نهاية البريميرليج، وتحطيم رقم أرسنال القياسي الذي حقق 13 انتصارا متتاليا في نهاية موسم 2001- 2002. وحقق السيتي الانتصار في كل مبارياته الـ12 التي خاضها هذا الموسم أمام الفرق التي توجد في المراكز السبعة الأخيرة، وسجل في تلك المباريات 41 هدفًا واهتزت شباكه بأربعة أهداف فقط. وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 8 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها أمام بيرنلي في جميع المسابقات. ويبتعد أجويرو بهدف وحيد من أن يصبح ثاني لاعب يسجل 20 هدفًا على الأقل في البريميرليج في 6 مواسم مختلفة بعد ألان شيرر الذي حقق هذا الإنجاز في 7 مواسم. كما يتطلع أجويرو لأن يصبح ثاني لاعب بعد تييري هنري يسجل 20 هدفًا على الأقل في 5 مواسم متتالية بالبريميرليج. تصريحات المدربين

شين ديتش: "لا نعاني بصورة كبيرة كما يظن البعض، الأمر الذي يزعجني هو عدم حفاظنا على المستوى، مانشستر سيتي فريق كبير، ونرغب في إظهار قدرتنا على تحدي الفرق الكبرى، الفرق الستة الأولى تبتعد بأميال، ولكننا نتطلع لتلك المواجهة خاصة أنها ستأتي أمام جماهيرنا". تصريحات المدربين"لا نعاني بصورة كبيرة كما يظن البعض، الأمر الذي يزعجني هو عدم حفاظنا على المستوى، مانشستر سيتي فريق كبير، ونرغب في إظهار قدرتنا على تحدي الفرق الكبرى، الفرق الستة الأولى تبتعد بأميال، ولكننا نتطلع لتلك المواجهة خاصة أنها ستأتي أمام جماهيرنا". بيب جوارديولا: "من الصعب دائمًا مواجهة بيرنلي على ملعبه، يلعبون على أرضهم بصورة مميزة للغاية، نحن في نهاية الموسم، والكل يشعر بالضغط، وسنحضر أنفسنا للسيطرة على نقاط قوتهم".

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