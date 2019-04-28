صراع دوري الأبطال يشعل قمة اليونايتد وتشيلسي اليوم

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يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم في مباراة حاسمة للفريقين في سعيهما لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يستقبل مانشستر يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة 5:30 مساء نظيره تشيلسي على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولسكاير المركز السادس برصيد 64 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 9 مواجهات أخرى، بينما يوجد تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في المركز الرابع برصيد 67 نقطة جمعها من خلال الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة يبحث مانشستر يونايتد عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعبه في الدوري أمام تشيلسي للمرة الأولى منذ عام 1957. وحقق تشيلسي 18 انتصارا في تاريخ البريميرليج على حساب مانشستر يونايتد، ولم يتغلب أي فريق على اليونايتد في البريميرليج أكثر من البلوز. وتغلب تشيلسي على مانشستر يونايتد على



يبحث مانشستر يونايتد عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعبه في الدوري أمام تشيلسي للمرة الأولى منذ عام 1957. المواجهات المباشرةيبحث مانشستر يونايتد عن الفوز بثلاث مباريات متتالية على ملعبه في الدوري أمام تشيلسي للمرة الأولى منذ عام 1957. وحقق تشيلسي 18 انتصارا في تاريخ البريميرليج على حساب مانشستر يونايتد، ولم يتغلب أي فريق على اليونايتد في البريميرليج أكثر من البلوز. وتغلب تشيلسي على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج تحت قيادة 6 مدربين، ومن بينها 5 انتصارات في الزيارة الأولى لكل مدرب للأولد ترافورد. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد خسر مانشستر يونايتد 7 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر من عام 1962، ويخشى اليونايتد خسارة مباراتين متتاليتين على ملعبه في البريميرليج للمرة الخامسة في تاريخه، وحدث ذلك للمرة الأخيرة في شهر مارس من عام 2014 تحت قيادة المدرب ديفيد مويس. وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في آخر 3 مباريات، وآخر مرة فشل فيها الشياطين الحمر في التسجيل في 4 مباريات متتالية كانت في الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 1992. Advertisements ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف من اللعب المفتوح منذ 527 دقيقة، وتحديدًا منذ هدف سكوت ماكتوميني في شباك وولفرهامبتون. وفشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة للفريق منذ أن فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة متتالية في عام 1970. تشيلسي

خسر تشيلسي 6 مباريات من آخر 7 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام فرق توجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب، باستثناء الفوز 2-1 على ملعب واتفورد في البوكسينج داي. تشيلسيخسر تشيلسي 6 مباريات من آخر 7 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري أمام فرق توجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب، باستثناء الفوز 2-1 على ملعب واتفورد في البوكسينج داي. ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر 8 مباريات خاضها خارج أرضه أمام الستة الكبار، منذ التغلب على توتنهام في ملعب ويمبلي في شهر أغسطس من عام 2017، ومن بعدها تعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات. وحقق تشيلسي انتصارين فقط في 11 مباراة هذا الموسم تأخر في نتيجتها أولًا، وتعادل في مباراتين وخسر 7 لقاءات، وحقق الانتصارين على حساب كارديف سيتي. وسجل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين 4 أهداف مع تشيلسي جميعها أمام الفرق التي توجد في المراكز الستة الأخيرة، ولعب 5 مباريات بواقع 323 دقيقة أمام الستة الكبار في جميع المسابقات، وفي تلك المباريات لم يسدد سوى كرة واحدة فقط على المرمى. ويتطلع الثنائي كيبا وروز باركلي لخوض مباراتهما رقم 50 مع تشيلسي في جميع المسابقات اليوم أمام مانشستر يونايتد. تصريحات المدربين

أولي جونار سولسكاير: "أثق في ديفيد دي خيا، هو بالنسبة لي أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في آخر 6 أو 7 سنوات، قدم في تلك المواسم مستويات مميزة خيالية، وأن يمر بفترة صعبة حاليًا، هو أمر طبيعي لكل اللاعبين في مسيرتهم، دي خيا بحالة جيدة ولا داعي للقلق". تصريحات المدربين"أثق في ديفيد دي خيا، هو بالنسبة لي أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في آخر 6 أو 7 سنوات، قدم في تلك المواسم مستويات مميزة خيالية، وأن يمر بفترة صعبة حاليًا، هو أمر طبيعي لكل اللاعبين في مسيرتهم، دي خيا بحالة جيدة ولا داعي للقلق". ماوريسيو ساري: "المباراة هامة للغاية، وسنحاول الفوز بها، ولكن الأكيد أن الأهم هو أن لا نتعرض للهزيمة، سنواجه فريقا يتمتع بحافز كبير للفوز بعد خسارته أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، لا يزال اليونايتد يملك فرصة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، ولتحقيق ذلك عليهم تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات، ولكن علينا بدورنا جمع النقاط، علينا القتال وأن نحاول بشتى الطرق".

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