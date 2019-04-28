انت الان تتابع الزمالك في مواجهة إفريقية صعبة أمام النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وكان الفريق الأبيض تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة الإفريقية، بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعد فوزه على الهلال السوداني بخماسية مقابل هدفين في مجموع اللقاءين.

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يدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم بحضور 30 ألف مشجع، ويسعى اللاعبون للفوز دون أن يسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية، قبل لقاء العودة أمام الفريق التونسي، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل بـ«سوسة». وأكد