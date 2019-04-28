الزمالك في مواجهة إفريقية صعبة أمام النجم الساحلي

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
الزمالك
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وكان الفريق الأبيض تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة الإفريقية، بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعد فوزه على الهلال السوداني بخماسية مقابل هدفين في مجموع اللقاءين.
يدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم بحضور 30 ألف مشجع، ويسعى اللاعبون للفوز دون أن يسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية، قبل لقاء العودة أمام الفريق التونسي، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل بـ«سوسة». وأكد
وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن الفريق سيلعب أمام النجم الساحلي التونسي بأريحية، ويلعب من أجل تحقيق فوز كبير من أجل حسم الموقف مبكرا قبل مباراة العودة بتونس.
ووفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يدير لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي الحكم الزامبي جانى سيكازوي، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا، وروميو كاسنجلي من زامبيا، والحكم الرابع أدريك نيكول من زامبيا أيضا.
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