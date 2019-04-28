برشلونة يضع عينيه على الثلاثية بعد حسم لقب الدوري الإسباني

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن التتويج بالثلاثية سيكون هدف فريقه هذا الموسم، بعد حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على ليفانتي 1-صفر في الأسبوع الـ35.

ومنح فوز البلوجرانا على ليفانتي، مساء أمس السبت، اللقب الـ26 في الليجا، اذ بات يتقدم بفارق تسع نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة على مطارده أتلتيكو مدريد. ولم ينته الموسم بعد لفريق المدرب إرنستو فالفيردي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اذ تنتظره مواجهة مرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي “في برشلونة ذهابا في الأول من مايو المقبل، وفي ليفربول إيابا في السابع منه”، ونهائي مسابقة كأس الملك في إسبانيا ضد فالنسيا في 25 من الشهر ذاته.

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وفي تصريحات بعد الفوز على الضيف ليفانتي بهدف لميسي، أكد بارتوميو أن الهدف هو تكرار إنجاز الثلاثية “الدوري والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا”، كما فعل النادي الكاتالوني عامي 2009 و2015.

وقال بارتوميو: “لقد أحرزنا اللقب الثامن في الليغا في آخر 11 موسما، ونحن راضون جدا على ما يحققه النادي في الأعوام المتتالية، هذا موضع فخر”، مضيفا أن: “الليجا هي هدفنا كل عام. الناس يريدون الكأس، دوري الأبطال، الثنائية، الثلاثية، لكننا نركز كثيرا على الليجا”.

وتابع: “الآن سنواجه تحديات أكبر حتى، مثل دوري الأبطال بدءا من الأربعاء (…) كل الألقاب تدفعنا لنحلم، ويجب أن نقول أن الهدف الآن هو الثلاثية، طبعا كما كل عام”.

واعترف رئيس النادي الكتالوني بصعوبة مواجهة ليفربول وقال: “لدينا نصف نهائي صعب جدا في دوري الأبطال ضد فريق قوي جدا، ولاحقا سنخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا الذي يقدم أداء متصاعدا. تنتظرنا مباريات مثيرة للاهتمام”.