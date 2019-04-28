شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثية هدف برشلونة بعد حسم لقب الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن التتويج بالثلاثية سيكون هدف فريقه هذا الموسم، بعد حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ليفانتي 1- صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين، أمس السبت.

ومنح هذا الفوز برشلونة اللقب الـ26 في الليجا، إذ بات يتقدم بفارق تسع نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة على مطارده أتلتيكو مدريد. ولم ينته الموسم بعد لفريق المدرب إرنستو فالفيردي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ تنتظره مواجهة مرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي «في برشلونة ذهابًا في الأول من مايو المقبل، وفي ليفربول إيابًا في السابع منه»، ونهائي مسابقة كأس الملك في إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو المقبل.

وفي تصريحات بعد الفوز على الضيف ليفانتي بهدف لـ«ميسي»، أكد «بارتوميو» أن الهدف هو تكرار إنجاز الثلاثية «الدوري والكأس في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا»، كما فعل النادي الكاتالوني عامي 2009 و2015.

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وقال: «لقد أحرزنا اللقب الثامن في الليجا في آخر 11 موسمًا، ونحن راضون جدًا على ما يحققه النادي في الأعوام المتتالية، هذا موضع فخر».

وأضاف: «الليجا هي هدفنا كل عام. الناس يريدون الكأس ودوري الأبطال والثنائية والثلاثية، لكننا نركز كثيرًا على الليجا».

وتابع: «الآن سنواجه تحديات أكبر حتى مثل دوري الأبطال، بدءًا من الأربعاء المقبل.. كل الألقاب تدفعنا لنحلم، ويجب أن نقول إن الهدف الآن هو الثلاثية، طبعًا مثل كل عام».

واختتم: «لدينا نصف نهائي صعب جدًا في دوري الأبطال ضد فريق قوي جدًا، ولاحقًا سنخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا، الذي يقدم أداء متصاعدًا. تنتظرنا مباريات مثيرة للاهتمام».