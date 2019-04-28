شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش سيتي أول الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بات نوريتش سيتي أول الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على بلاكبيرن روفرز، وابتعاده في صدارة دوري الدرجة الإنجليزية الأولى في المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم.

وبفوزه في المباراة التي أقيمت مساء السبت، بات نوريتش يبتعد بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث في الدرجة الأولى ليدز يونايتد، مع تبقي ست نقاط ممكنة من المباراتين المقبلتين للأخير.

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وبذلك، سيعود نوريتش إلى الدوري الممتاز بعد غياب 3 مواسم، بانتزاعه إحدى بطاقتي التأهل المباشر المخصصتين لصاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب الـ «تشامبيونشيب» (دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، وهي الثانية عمليًا بعد الدوري الممتاز).

واقترب شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني من حسم الصعود إلى الدوري الممتاز أيضًا، بعد فوزه السبت على إيبسويش تاون 2- صفر، ما جعل الفارق بينه وبين ليدز يتسع إلى ست نقاط قبل المرحلة الأخيرة.

ويخوض ليدز الأحد مباراته في المرحلة ما قبل الأخيرة ضد أستون فيلا، لكن فارق الأهداف الكبير لصالح شيفيلد يجعل من الصعوبة بمكان أن يتمكن من انتزاع المركز الثاني منه.

ويتأهل إلى الدوري الممتاز صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقا ينال بموجبه فريق واحد بطاقة التأهل الثالثة.