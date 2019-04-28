شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لميسي وبرشلونة في التتويج الـ26 للعملاق الكتالوني بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني (لاليجا) لموسم 2018/2019، قبل 3 جولات من النهاية، بالفوز على ليفانتي بهدف نظيف، والحفاظ على فرق الـ9 نقاط بينه وبين أقرب مطارديه، أتلتيكو مدريد، ليضمن العملاق الكتالوني تحقيق لقبه الثاني على التوالي.

وعانى برشلونة من أجل تسجيل هدف ضد خصمه الذي دخل المباراة وهو متواجد بالقرب من مناطق الهبوط. واحتاج أصحاب الأرض لهدف بعد ساعة تقريبًا بواسطة القائد ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء من البداية وشارك مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 ليشرف شخصيًا على تتويج برشلونة باللقب الثاني على التوالي، ولقب لاليجا الثامن في آخر 11 موسما.

4 أرقام لافتة ومميزة تحققت خلال تتويج برشلونة باللقب في مباراة الأمس، سنستعرضها في السياق التالي.

لقب أول لـ«القائد» ميسي وعاشر في مسيرة مع برشلونة

15 عامًا لعبها ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة، حقق خلالها 10 ألقاب لاليجا مع الفريق، لكن لقب الأمس كان مميزًا بالنسبة له لأنه أول لقب لاليجا يرفعه شخصيًا بصفته قائد الفريق.

رقم قياسي جديد لميسي مع برشلونة

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ميسي من خلال تتويج الأمس أصبح ثالث لاعب في تاريخ لاليجا يحقق 10 ألقاب أو أكثر، خلف نجمي ريال مدريد السابقين، باكو خينتو (12 لقبا) وبيري (10 ألقاب).

ليكون نجم برشلونة هو أول لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الحاجز من عدد الألقاب في تاريخ المسابقة.

ميسي يلعب دور البطولة مجددًا في مباراة حسم اللقب

سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 34 في الدوري وقاد فريقه لتحقيق النقاط الثلاث بفضل هدفه الذي تسبب أيضًا في تتويج برشلونة رسميًا بلقب لاليجا هذا الموسم.

أهداف ميسي هذا الموسم تسببت في حصول برشلونة على 17 نقطة في سجل لم يحققه أي لاعب أخر مع فريقه في لاليجا هذا الموسم.

اللافت في الأمر من هدف التتويج بالأمس هو أن أهداف ميسي ساهمت بشكل مباشر في تتويج برشلونة رسميًا بلقب لاليجا في 3 مناسبات من آخر 4 تتويجات لبرشلونة بالدوري الإسباني، بالشكل التالي:

17-5-2015: ميسي يسجل هدف الفوز ضد أتلتيكو مدريد ويحسم اللقب.

29-4-2018: ميسي يسجل هاتريك ضد ديبورتيفو لاكورونيا ويقود برشلونة لحسم اللقب.

27-4-2019: ميسي يدخل كبديل ويسجل هدف الفوز ضد ليفانتي ليمنح برشلونة اللقب.

ثُلث ألقاب برشلونة في 11 عامًا.

حقق برشلونة لقبه الـ26 مساء الأمس، ليصبح الفريق على بعد 7 ألقاب فقط من معادلة الرقم القياسي الأكبر للتتويج بلقب لاليجا والمدون باسم ريال مدريد (33).

فرق الألقاب بين الفريقين يبدو كبيرًا، لكن الإحصائيات أظهرت تفوقا مُذهلا لبرشلونة في السنوات الأخيرة، فالعملاق الكتالوني حقق 8 ألقاب خلال آخر 11 عاما فقط، وهو الرقم الذي يمثل أكثر من 30% من إجمالي ألقاب برشلونة، وهو ما يعادل تقريبًا ثلثي ألقاب النادي على مدار تاريخه الممتد لـ120 عامًا.