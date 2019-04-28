مدرب ليفانتي: كنا ندًا حقيقيًا لبرشلونة

أكد باكو لوبيز المدير الفني لليفانتي أنه فخور بفريقه بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام برشلونة مساء السبت. وفاز برشلونة على ضيفه ليفانتي 1-0، بهدف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحسم الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. وقال لوبيز: "في البداية أود أن أهنئ برشلونة، فهو يستحق اللقب، وفخور للغاية بفريقي". وأضاف: "كنا ندًا حقيقيًا لبرشلونة في الشوط الثاني، ولدي كل الثقة في قدرة فريقي على البقاء بدوري الدرجة الأولى من خلال الروح التي ظهر بها أمام برشلونة". ويحتل ليفانتي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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