يوفنتوس يوجه أنظاره إلى نجم فرنسي

أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع صفقة فرنسية لدعم هجومه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن يوفنتوس يراقب نبيل فقير، نجم ليون، تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل، مستغلًا رغبة اللاعب في الرحيل عن الدوري الفرنسي.

ويريد يوفنتوس تكوين فريق قوي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولذلك فإنه يخطط أن يكون فقير ثاني صفقاته الصيفية بعد الويلزي آرون رامزي.

وكان فقير هدفًا رئيسيًا لليفربول في الصيف الماضي، ولكن ليون طلب الحصول على 70 مليون يورو، وهو الرقم الذي ينتظر يوفنتوس تخفيضه في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم المقبل هو الأخير في عقد فقير مع ليون، ولذلك فإن النادي الفرنسي لا يريد أن يخسر خدمات اللاعب مجانًا.