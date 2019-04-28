فالفيردي: ميسي محور كل إنجازات برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن الموسم الحالي كان ناجحا لفريقه بعد التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

وأوضح فالفيردي أن برشلونة يتطلع لحصد ثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا حيث يلتقي الفريق مع في النهائي مع فالنسيا في 25 مايو/ أيار القادم.

كما يمتلك برشلونة فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي.

وقال فالفيردي: "أعرف أن كل الأمور يتم قياسها من خلال الألقاب، سواء كان الفريق يقدم أداء صلبا أم لا".

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وأضاف: "بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني بات بإمكاننا الآن الحديث عن الثنائية، تنتظرنا المباراة النهائية للكأس كما أننا قد نشق طريقنا إلى نهائي دوري الأبطال".

من ناحية أخرى أشاد فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب هدف الفوز في شباك ليفانتي أمس السبت وهي النتيجة التي صعدت ببرشلونة إلى منصة التتويج في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي: "ميسي هو محور كل هذه الإنجازات، طالما حضر ميسي، حضرت الأهداف والألقاب".