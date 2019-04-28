جارسيا: "جودة" صلاح تمكنه من اللعب في أي نادٍ.. وشرط واحد أمام ليفربول للإبقاء عليه

أوضح لويس جارسيا لاعب ليفربول الأسبق أن ناديه عليه الفوز بالبطولات للحفاظ على خدمات النجم المصري محمد صلاح في آنفليد، لافتًا إلى أن جودة "مو" تمكنه من اللعب في أي نادي بالعالم.

ويتربع صلاح حاليًا على قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا يليه زميله السنغالي ساديو ماني.

وأشارت ليفربول إيكو إلى أن صلاح ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي وسط اهتمامات من جانب عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وخلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو قال جارسيا: "إذا فاز ليفربول بالبطولات، أعتقد أنه سيكون من الأسهل على النادي الاحتفاظ بخدمات صلاح".

وأضاف: "الجميع يعلم أن برشلونة وريال مدريد يراقبان أفضل اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وتابع: "لقد رأيت بعض التقارير التي تشير إلى أن برشلونة ومدريد مهتمان بصلاح، ورأينا في الماضي كيف رحل سواريز وكوتينيو".

وواصل: "في هذه اللحظة، أعتقد أن ليفربول نادٍ مختلف عما سبق، في العام الماضي وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، هذه الموسم يتنافسون أيضًا على لقبي الدوري الممتاز ودوري الأبطال، لقد أصبح الآن لديهم القدرة على الفوز بالبطولات الكبيرة".

وأكمل: "لا شك أن صلاح سيكون نجمًا في ريال مدريد أو برشلونة لأنه يتمتع بالجودة الرائعة، سمعت البعض يقارنونه بليونيل ميسي، ولكن بالنسبة لي هذا كثير بعض الشئ، لكنه يمتلك السرعة والمهارة التي تمكنه من اللعب في أني نادي بالعالم".

جدير بالذكر أن جارسيا فاز بدوري الأبطال مع ريدز عام 2005.