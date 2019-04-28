تشكيل الزمالك المتوقع.. كهربا أساسيا أمام النجم الساحلي

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة النجم الساحلي التونسي بالكونفيدرالية. ويستضيف الزمالك بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: (محمود جنش). Advertisements خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالمنعم "كهربا" – إبراهيم حسن. خط الهجوم: عمر السعيد.

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