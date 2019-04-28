أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الانجليزية:

ذا صن:

عودة سكولز

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الانجليزي السابق، بات قريبًا من العودة إلى ناديه مانشستر يونايتد كعضو في الجهاز الفني مع زميله في الملاعب أولى جونر سولشاير.

ويرغب مانشستر يونايتد في تكوين جهاز فني للفريق يضم عناصر تعلم القيمة التاريخية للنادية، وتستطيع أن تزرع في أذهان اللاعبين قيمة ارتداء قميص الفريق.

ديلي ستار:

سانشيز يؤجل حسم مصيره

قرر ألكسيس سانشيز جناح مانشستر يونايتد تأجيل حسم مصيره من البقاء مع الفريق أو الرحيل لما بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا الذي سيمثل فيها منتخب بدلاه تشيلي الصيف القادم.

ولا يتعجل سانشيز تحديد موقفه في حين يأمل مانشستر يونايتد في التخلص من اللاعب للبحث عن عنصر يمكن أن يمثل الإضافة خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي كبير.

جارديان:

ساري نجح

يري ماروسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي بأن الموسم الأول له مع الفريق يعد ناجحًا، بغض النظر عما إذا كان سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أم لا.

وقال ساري: "لقد لعبنا نهائي خسرنا بركلات الترجيح، وتأهلنا لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ونقاتل من أجل المركز الرابع لذا الموسم حتى الآن يعد ناجحًا."

الصحافة الإسبانية:

ماركا:

برشلونة البطل

توج نادي برشلونة بطلًا للدوري الإسباني "الليجا" للمرة الثانية على التوالي، والـ26 عبر تاريخه، وذلك بعدما تغلب على ليفانتي بهدف نظيف.

ميسي الذي جاء من مقاعد البدلاء، نجح في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة، ليضعه على قمة الأندية الإسبانية ويمنح فريقه اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية.

سيميوني يتفهم

اعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بأنه يتفهم شكوى فريق بلد الوليد بعد مباراة الفريقين التي انتهت بتفوق فريقه بهدف نظيف.

واعترض سيرخيو جونزاليس المدير الفني لبلد الوليد على عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه في وقت متأخر من المباراة رغم وجود لمسة يد على اللاعب سانتياجو أرياس مدافع أتلتيكو.

آس:

فرحة فالفيردي

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، أن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإسباني تكمن في رؤيته لفرحة الجماهير في ملعب كامب نو وخارجه.

وقال المدير الفني لبرشلونة: "رؤية الجماهير وهو تحتفل باللقب وسعادتها به أمر لا يصدق، سعادتي في التتويج بالليجا تكمن في فرحة مشجعينا".

مزحة بوجبا

مزج بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد مع زملاءه، وذلك ردًا على إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوجبا قال لزملاءه: "إذا رحل أحدكم إلى ريال مدريد فلا تنسوني، قدموا لي الدعوة عندما تلعبون في الملكي من أجل التواجد معكم".

موندو ديبورتيفو:

مكافأة برشلونة

سيحصل نادي برشلونة على مكافأة من شركة راكوتن راعية قميصه، وذلك بعدما توج الفريق بطلًا للدوري الإسباني، إذ سيدخل خزينته 1.5 مليون يورو.

برشلونة سيحصل على المكافأة وفقًا لما ينص عليه تعاقده مع الشركة، بينما سينتظر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل الحصول على 5 ملايين يورو من نفسه الشركة.

الصحافة الإيطالية:

لاجازيتا دييلو سبورت:

توتي يفتح الباب لكونتي

فتح فرانشيسكو توتي مدير نادي روما الباب حول تولي أنتونيو كونتي قيادة فريق الذئاب في الموسم المقبل.

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وقال توتي :"كونتي اسم كبير في إيطاليا، وأعتقد أن لديه النية حول العودة للتدريب في إيطاليا".

كالتشيو ميركاتو:

خطة الإنتر لضم جوندوجان

وضعت إدارة نادي إنتر ميلان خطة من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي.

ويسعى النادي النيرتازوري لترميم صفوفه من خلال التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي والذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2020 حيث يرفض اللاعب التجديد حتى الآن.

يوفنتوس يريد مدافع السبيرز

يرغب نادي يوفنتوس في تدعيم خطوطه الدفاعية في الموسم المقبل من خلال التعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد لاعب فريق توتنهام هوتسبير.

مدافع السبيرز لديه شرط جزائي مع ناديه اللندني يقدر بـ 25 مليون يورو وهذا ما جعل يوفنتوس يدخل في منافسة مع الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال حول ضمه.

توتو سبورت:

رودريجيز إلى يوفنتوس؟

كشفت الصحيفة أن وكيل أعمال الكولومبي جيمس رودريجيز يرغب في عرض موكله إلى يوفنتوس في ظل عدم وجود رغبة من ناديه الحالي بايرن ميونيخ للحصول على خدماته بصورة نهائية من ريال مدريد.

وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز يسعى لتسويق موكله في إيطاليا وتحديدًا لفريقي ميلان ويوفنتوس إلا أن نادي السيدة العجوز يفتح الباب حول ضم صاحب الـ27 عامًا والمرتبط بعقد مع الريال حتى صيف 2021.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

دورتموند يسقط في الديربي

سقط بوروسيا دورتموند أمام ضيفه شالكه بنتيجة (4-2)، في الديربي الـ175 بين الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة طرد ثنائي دورتموند ماركو ريوس وماريوس وولف في الدقيقتين الـ60 والـ65.

وباتت تلك الهزيمة هي الأولى لدورتموند على ملعبه أمام شالكه، منذ خسارته في الديربي بشهر أكتوبر 2012 بنتيجة (2-1) أمام نفس المدرب، هوب ستيفنز.

وتقلصت آمال دورتموند في التتويج بلقب البوندسليجا، حيث يمكن لبايرن ميونيخ متصدر الترتيب توسيع الفارق مع دورتموند إلى أربع نقاط، حال فوزه اليوم على نورنبرج بنفس الجولة.

كيكر:

طرد تاريخي

تلقى ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند أول بطاقة حمراء في مسيرته خلال مباراة شالكه التي خسرها "BVB" بنتيجة (4-2) في الدوري الألماني.

وبات هذا الطرد المباشر هو الأول لرويس، الذي تلقى بطاقة حمراء في وقت سابق لكن بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، أمام نورنبرج في موسم (2016-17).

صاحب الـ29 عاما تلقى 30 بطاقة صفراء في 258 مباراة بالبوندسليجا، قبل الحصول على أول طرد في مسيرته المباراة الـ259 بالديربي الـ175 أمام شالكه.

الشرطة تحقق في واقعة سانشو

تعرض الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند لإصابة في العين بسبب قدّاحة ألقتها جماهير شالكه عليه في مباراة الديربي.

وصنع سانشو الهدف الأول لفريقه الذي سجله ماريو جويتزه وعندما كان يحتفل مع زملائه بالهدف أُلقيت القداحة عليه، لكنه واصل اللعب بعد تلقي العلاج.

وأعلنت شرطة دورتموند أنها تحقق في تلك الواقعة بعد الضرر الجسدي الخطير التي تعرض له نجم دورتموند.

الصحافة الفرنسية:

لو باريسيان:

الصافرات تهاجم ماكرون

هوجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جماهير فريق باريس سان جيرمان، خلال نهائي كأس فرنسا الذي احتضنه ستاد دي فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وجمع سان جيرمان أمام ستاد رين.

وانطلقت صافرات استهجان من جماهير فريق العاصمة الفرنسية خلال نزول ماكرون إلى أرض الملعب لتحية لاعبي الفريقين قبل انطلاق المواجهة، كما سُمعت بعض الهتافات التي نالت من الرئيس الفرنسي.

ليكيب:

ليون يفاوض فينجر

يعمل نادي ليون الفرنسي على جبهتين في آن واحد، الأولى داخل الملعب، بالسعي لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا، والذي شهد خطوة ناجحة في الأسبوع الحالي بالفوز على بوردو بنتيجة 3-2، بينما يعمل النادي أيضًا في الكواليس لهدف آخر.

وتسعى إدارة ليون بقيادة جان ميشيل أولا رئيس النادي للتعاقد مع مدير فني كبير لخلافة برونو جينيسيو الذي سيرحل عن اقليادة الفنية بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها كمدير فني، وبدأ أولا بالفعل التواصل مع آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال.