خماسية التعاون تعيد الأزرق 15 سنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعاد التعاون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وعشاقه وإدارته ولاعبيه الحاليين والقدامى نحو 15 عاما إلى الوراء، من خلال الهزيمة الكبيرة 5-0 التي ألحقها بفريقهم أمس الأول على ملعبه بجامعة الملك سعود في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعود آخر خسارة للفريق الأزرق بخماسية إلى عام 2004، عندما خسر من الأهلي 1-5 في أول لقاءات المربع الذهبي للدوري السعودي، ثم أعقبتها هزيمة بعد 5 أيام من تلك الخسارة بخماسية أيضا، وجاءت على يد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-5. وعلى إثر هاتين الخسارتين خرج الهلال من البطولتين وأقيل مدير الجهاز الفني، التونسي أحمد العجلاني بصورة سريعة.
وقادت النتيجة الأسوأ محليا للفريق في الفترة الأخيرة، المدرج الهلالي إلى تكثيف مطالبته باستقالة فورية لمجلس الإدارة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، والإقالة العاجلة للمدرب زوران ماميتش، حيث أقيل الأخير رسميا.
آثار هزيمة الهلال من التعاون
اهتزاز ثقة الفريق وتهديد منافسته على لقب الدوري
فقدان المنافسة على لقب ينشد الجميع الحصول عليه
خسارة اللقب الثالث في الموسم بعد فقدان السوبر السعودي المصري وكأس زايد للأندية العربية
التخوف من هزيمة ثانية من التعاون نفسه غدا في الجولة الـ28 للدوري
إحباط المدرج نتيجة النتائج الوخيمة للفريق
المخاوف من استمرار آثار الخسارة الثقيلة على مشوار الفريق آسيويا
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