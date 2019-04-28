الأهلي يغري مدرب نيوكاسل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن تلقي المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي، الإسباني رافييل بينيتيز عرضا من ناد سعودي للإشراف عليه في الموسم الجديد، مؤكدة أن النادي أغرى المدرب بـ 10 ملايين يورو سنويا، بجانب مزايا أخرى في العقد.وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بينيتيز مع نيوكاسل ينتهي بنهاية المنافسات الإنجليزية هذا الموسم.

وأكدت مصادر لـ «مكة» أن النادي المعني هو الأهلي، موضحة أن بعض رجالات النادي المرشحين لدخول مجلس الإدارة الجديد، قادوا المفاوضات مع المدرب لحسم ملف الجهاز الفني مبكرا.

من جهة ثانية، رفض لاعب النجم الساحلي التونسي، ياسين الشيخاوي عرضا من الأهلي دون أن يبدي الأسباب.