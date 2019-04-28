عيد يرفض الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

جدد أول رئيس منتخب للاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، أحمد عيد، رفضه الترشح مرة أخرى لرئاسة الاتحاد السعودي خلال الانتخابات المقرر انعقادها في الفترة المقبلة لاختيار رئيس لمدة 4 سنوات.

وقال عيد في الملعب الرديف بالجوهرة عقب تتويجه فريق التعاون ممثل مدينة جدة أمس الأول، بطلا لبطولة أبطال فرق الأحياء في نسختها الأولى «لم أنو الترشح والدخول في الانتخابات المقبلة، لكنني أظل جنديا مهمتي خدمة وطني في أي موقع يحتاجني فيه».

وتوج عيد فريق التعاون وهنأه باللقب، إثر تغلبه على المجد القادم من القنفذة بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وعن إيجابيات هذه البطولة التي تنظم بدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية، ورابطة فرق الأحياء بالمملكة، قال عيد «مثل هذه البطولات تساعد في اكتشاف المواهب من لاعبين وحكام وإداريين وحتى إعلاميين، لقد طرحنا الفكرة خلال فترة رئاستي لاتحاد القدم، وأكمل المهمة من بعدنا رجال أكفاء».

وحظي نهائي البطولة بحضور عدد من اللاعبين السابقين والحاليين، بينهم خالد قهوجي وسعيد المولد وعبدالرحمن غريب.

وأشاد رئيس رابطة فرق الأحياء عادل الفقي بالمستوى الفني والتنظيم الجيد للبطولة وبجهود اللجان العاملة، مثمنا حرص الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية على توفير كل الإمكانات لإنجاحها.

Advertisements

جوائز البطولة

الأول: التعاون نال كأسا

و300 ألف ريال

الثاني: المجد نال 150 ألفا

الثالث: نجوم الذهبي نال

50 ألفا

الرابع: نجوم الطائف نال

25 ألفا