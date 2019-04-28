شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم .. جروس يجهز الأبيض بمحاضرة الفيديو لموقعة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرة ختامية فى السادسة من مساء اليوم الأحد، قبل التوجه من فندق الإقامة بالإسكندرية، إلى ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

ستشهد المحاضرة إخطار المدير الفنى للزمالك للاعبين على التشكيل الرسمى للمباراة، مع منحهم التعليمات الأخيرة بشأن المواجهة والأدوار المطلوبة منهم خلال اللقاء، مع شرح سريع بالفيديو لنقاط القوة والضعف المقرر التركيز عليها فى مواجهة النجم الساحلى.

كان السويسرى كريستيان جروس قد شرح للاعبين كل نقاط القوة والضعف خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الأبيض، على أن تكون محاضرة اليوم بالفيديو للتأكيد على بعض النقاط المعينة الخاصة باستغلالها خلال المواجهة.