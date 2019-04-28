الإسماعيلى يرفع الإيقاف عن كريم بامبو...

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى، انتهاء أزمة كريم بامبو مهاجم الفريق، ورفع التجميد عنه، وعودته للمشاركة مع الفريق الأول فى المباريات المقبلة.

وقال المنياوى فى تصريحات صحفية: "بامبو لاعب كبير يحتاجه الإسماعيلى ولا نستطيع الاستغناء عن خدماته، وعقدت جلسة معه ووجدت سوء تفاهم بينه وبين إدارة النادى وتم إنهاء الأزمة"، مضيفا: "نثق فى بامبو وفى حبه للدراويش ويكفى التزامه بعد قرار تجميده وعدم تأخره عن النادى وافتعال الأزمات، لذا منحته مستحقاته المتأخرة واتفقنا على عودته للتألق من جديد".

وعن فرص استمراره مع الإسماعيلى وتمديد تعاقده علق المنياوى: "اللاعب يملك الحرية الكاملة فى الاستمرار أو الرحيل، ولكن قد تحدث انفراجة فى الساعات المقبلة".

ومن جانبه قال كريم بامبو: "الحمد لله أزمة وعدت وسعيد بالعودة للعب مع الدراويش وأتمنى التألق من جديد".

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وانضم كريم بامبو للإسماعيلى فى يناير 2016 فى صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلى عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة، ليقرر بعدها مسئولو النادى الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه فى الموسم الجارى وبات من أهم لاعبى الدروايش الذين يعتمد عليهم المدرب البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى الحالى لراقصى السامبا، حيث خاض مع الدراويش هذا الموسم 22 مباراة فى بطولة الدورى أحرز فيها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وشارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها هدفا، بجانب مشاركته فى مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب ونجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويحتل الإسماعيلى، المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.