الإفطار والراحة طقوس الزمالك لمواجهة النجم الساحلى فى الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل تناول لاعبو فريق الزمالك وجبة الإفطار فى فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادا للقاء النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وباستاد برج العرب.

وبعد تناول الإفطار توجه اللاعبون إلى غرفهم، خلودا للراحة قبل أن يجتمعون مع الجهاز الفنى للاستماع إلى محاضرة الفيديو.

حضور 30 ألف مُشجع، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو المقبل.

Advertisements

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.