شكرا لقرائتكم حسين الشحات ينتظم فى مران الأهلي استعدادا لطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم حسين الشحات لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر للقاء طلائع الجيش، المقرر الأربعاء المقبل فى إطار فعاليات الأسبوع الـ31 من الدورى الممتاز.

كان الشحات قد غاب عن تدريبات الأهلى أمس بسبب إصابته بالإجهاد العضلى، حسبما ذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، الذى أكد أن حسين الشحات اشتكى من الإجهاد العضلى بعد تواجده طوال مساء الجمعة مع أسرته لتقبل واجب العزاء فى زوج شقيقته، الذى وافته المنية الخميس الماضى.

اكتفى الشحات بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» أمس السبت على هامش مران الفريق الجماعى.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء القادم على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

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