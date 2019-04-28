التحقيق مع سيدومير مدرب الاسماعيلي...

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، تحويل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للدراويش للتحقيق، بسبب تصريحاته ضد النادى فى الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن تعقد جلسة تحقيق موسعة اليوم الأحد مع المدير الفنى للتعرف على أسباب تصريحاته ضد المجلس.

وكان سيدومير قد غادر مران الإسماعيلى أمس السبت قبل نهايته، بسبب تقلص صلاحياته الفنية بعد تعيين جهاز معاون جديد يضم محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة عقب الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد.

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وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للآمال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة على خزينة النادى،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا فى حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى وهو ما سيكبد الإسماعيلى مبلغًا كبيرًا.

قاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم فى 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم فى ثلاث مباريات، وسجل الفريق 15 هدفاً بشباك المنافسين وتلقى 14 هدفاً، ويحتل الدراويش المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 37 بعدما لعب 28 مباراة.