الارشيف / اخبار الرياضه

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف الاسطورة livehd7 بث...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلا شوت مباراة الزمالك والنجم الساحلي، نحن اليوم على موعد مع مباراة هامة جداً يترقبها وينتظرها الملايين من جماهير كرة القدم فى القارة الأفريقية، حيث يواجه نادي الزمالك نادي النجم الساحلي فى مباراة مثيرة فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كورة ستار مباراة الزمالك والنجم الساحلي، وسنوافيكم خلال هذه المقالة بكافة التفاصيل عن المباراة.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

كورة أون لاين مباراة الزمالك والنجم الساحلي، الأسطورة livehd7 مباراة الزمالك والنجم الساحلي، يتقابل الفريقين الزمالك والنجم الساحلي اليوم فى المباراة المرتقبة، ونوضح لكم البطاقة التفصيلية للمباراة عبر الجدول التالي:

Advertisements
المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة
الزمالك والنجم الساحلي 9:00 م بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت

ملعب برج العرب بين سبورت اتش دى1

القناة الثانية المصرية الأرضية

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي

كورة لايف مباراة الزمالك والنجم الساحلي، نوفر لكم رابط البث المباشر قبل بداية المباراة بربع ساعة

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا