“تابع” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي المصري والقمة تشتعلبين الثلاثي...

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، والمباراة مؤجلة من الإسبوع التاسع عشر، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحقق الأهلي الفوز بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما الاعبين صالح جمعة وعلي معلول من ضربةجزا ءتحصل عليها وليد أزارو ليرفع الأهلي رصيدة من النقاط الي النقطة 61، ويصعد الي المركز الثاني مؤقتاً،خلف بيراميدز المتصدر والمعروف أن الأهلي والزمالك لكل من هما مبارتان مؤجلتين.

إلتقى يوم الثلاثاء 23/4/2019 علي إستاد الدفاع الجوي، فريقي الزمالك وبيراميدز، في الصراع علي قمة الدوري المصري الممتاز، وإستطاع فريق بيراميدز الفوز علي الزمالك بهدف دون رد، أحرزه الاعب “علي جبر” لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، لينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد60 نقطة،وكان لقاء الدور الأول قد إنتهى بالتعادل الإجابي بثلاثة أهداف لكلاً من هما،

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد فوز الأهلي علي المصري

ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

أسم الاعب أسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 15 خالد قمر الإتحاد السكندري 13 محمود علاء الزمالك 11 صلاح أمين النجوم 11 محمود كهربا الزمالك 10 حسام سلامة الداخلية 10

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان الي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان الي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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