الزمالك في مواجهة مصيرية اليوم أمام النجم الساحلي بنصف نهائي الكونفدرالية

اعداد- محمد بشاري

يستضيف فريق الكرة بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره فريق النجم الساحلي، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يخوض الزمالك المباراة تحت شعار"الفوز و لاشىء غير الفوز"حيث يسعى لاعبو الفريق إلى تحقيق الانتصار هنا في القاهرة بنتيجة طيبة دون أن تسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفدرالية

وتضم قائمة الزمالك فى مواجهة النجم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ومحمد عنتر وأيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

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ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحى وحازم إمام وفرجانى ساسى وخالد بوطيب للإصابة وأحمد مدبولى وعمر صلاح ومحمد حسن لأسباب فنية.

غيابات النجم أمام الزمالك

فيما يفقد النجم الساحلى، نجمه وليد كريدان، حارس مرمى ألفريق التونسى، فى مباراة الزمالك، بعد إصابته فى الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الهلال السودان بجانب غياب مهاجمه كريم العريبى للإيقاف بعد تعرضه لطرد مباشر أمام ألفريق السودانى فى لقاء العودة إلا إن ألفريق التونسى يمتلك مجموعة من العناصر المميزة وعلى رأسهم المهاجم المخضرم ياسين الشيخأوى وإيهاب المساكنى بجانب وجدى كشريدة والصاعد مالك بعيو.

طاقم حكام مباراة الزمالك والنجم الساحلى

يُدير مباراة الزمالك والنجم الساحلى تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى، ويعأونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضًا.

ما نتيجة أخر مباراة بين الزمالك والنجم الساحلى؟

فاز الزمالك فى أخر مباراة جمعته بالنجم الساحلى بثلاثة أهداف دون رد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية عام 2015، ولكنها لم تكن كافية لتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية بعدما كان هُزم فى مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل ألفريق التونسى إلى نهائى الكونفدرالية بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5 / 4.