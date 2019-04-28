سجل المتوجين بلقب “الليغا”

توج برشلونة أمس السبت بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على ليفانتي 1-0 في الجولة الخامسة والثلاثين.

ونجح الفريق الكاتالوني بالتالي في حسم اللقب في صالحه قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، لتقدمه على منافسه أتلتيكو مدريد بتسع نقاط، بالاضافة إلى تفوقه عليه في المواجهتين المباشرتين في الدوري هذا الموسم.

فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الإسباني:

2019 برشلونة

2018 برشلونة

2017 ريال مدريد

2016 برشلونة

2015 برشلونة

2014 أتلتيكو مدريد

2013 برشلونة

2012 ريال مدريد

2011 برشلونة

2010 برشلونة

2009 برشلونة

2008 ريال مدريد

2007 ريال مدريد

2006 برشلونة

2005 برشلونة

2004 فالنسيا

2003 ريال مدريد

2002 فالنسيا

2001 ريال مدريد

2000 ديبورتيفو لاكورونيا

1999 برشلونة

1998 برشلونة

1997 ريال مدريد

1996 أتلتيكومدريد

1995 ريال مدريد

1994 برشلونة

1993 برشلونة

1992 برشلونة

1991 برشلونة

1990 ريال مدريد

1989 ريال مدريد

1988 ريال مدريد

1987 ريال مدريد

1986 ريال مدريد

1985 برشلونة

1984 أتلتيك بلباو

1983 أتلتيك بلباو

1982 ريال سوسيداد

1981 ريال سوسيداد

1980 ريال مدريد

1979 ريال مدريد

1978 ريال مدريد

1977 أتلتيكو مدريد

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1976 ريال مدريد

1975 ريال مدريد

1974 برشلونة

1973 أتلتيكو مدريد

1972 ريال مدريد

1971 فالنسيا

1970 اتليتيكو مدريد

1969 ريال مدريد

1968 ريال مدريد

1967 ريال مدريد

1966 أتلتيكو مدريد

1965 ريال مدريد

1964 ريال مدريد

1963 ريال مدريد

1962 ريال مدريد

1961 ريال مدريد

1960 برشلونة

1959 برشلونة

1958 ريال مدريد

1957 ريال مدريد

1956 أتلتيك بلباو

1955 ريال مدريد

1954 ريال مدريد

1953 برشلونة

1952 برشلونة

1951 أتلتيكو مدريد

1950 أتلتيكو مدريد

1949 برشلونة

1948 برشلونة

1947 فالنسيا

1946 إشبيلية

1945 برشلونة

1944 فالنسيا

1943 أتلتيك بلباو

1942 فالنسيا

1941 أتلتيكو أبياسيون

1940 أتلتيكو أبياسيون

1936-1939 ألغيت المسابقة بسبب الحرب الأهلية الإسبانية

1936 أتلتيك بلباو

1935 ريال بيتيس

1934 أتلتيك بلباو

1933 ريال مدريد

1932 ريال مدريد

1931 أتلتيك بلباو

1930 أتلتيك بلباو

1929 برشلونة