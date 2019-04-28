سجل المتوجين بلقب “الليغا”

توج برشلونة أمس السبت بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على ليفانتي 1-0 في الجولة الخامسة والثلاثين.
ونجح الفريق الكاتالوني بالتالي في حسم اللقب في صالحه قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، لتقدمه على منافسه أتلتيكو مدريد بتسع نقاط، بالاضافة إلى تفوقه عليه في المواجهتين المباشرتين في الدوري هذا الموسم.
فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الإسباني:
2019 برشلونة
2018 برشلونة
2017 ريال مدريد
2016 برشلونة
2015 برشلونة
2014 أتلتيكو مدريد
2013 برشلونة
2012 ريال مدريد
2011 برشلونة
2010 برشلونة
2009 برشلونة
2008 ريال مدريد
2007 ريال مدريد
2006 برشلونة
2005 برشلونة
2004 فالنسيا
2003 ريال مدريد
2002 فالنسيا
2001 ريال مدريد
2000 ديبورتيفو لاكورونيا
1999 برشلونة
1998 برشلونة
1997 ريال مدريد
1996 أتلتيكومدريد
1995 ريال مدريد
1994 برشلونة
1993 برشلونة
1992 برشلونة
1991 برشلونة
1990 ريال مدريد
1989 ريال مدريد
1988 ريال مدريد
1987 ريال مدريد
1986 ريال مدريد
1985 برشلونة
1984 أتلتيك بلباو
1983 أتلتيك بلباو
1982 ريال سوسيداد
1981 ريال سوسيداد
1980 ريال مدريد
1979 ريال مدريد
1978 ريال مدريد
1977 أتلتيكو مدريد
1976 ريال مدريد
1975 ريال مدريد
1974 برشلونة
1973 أتلتيكو مدريد
1972 ريال مدريد
1971 فالنسيا
1970 اتليتيكو مدريد
1969 ريال مدريد
1968 ريال مدريد
1967 ريال مدريد
1966 أتلتيكو مدريد
1965 ريال مدريد
1964 ريال مدريد
1963 ريال مدريد
1962 ريال مدريد
1961 ريال مدريد
1960 برشلونة
1959 برشلونة
1958 ريال مدريد
1957 ريال مدريد
1956 أتلتيك بلباو
1955 ريال مدريد
1954 ريال مدريد
1953 برشلونة
1952 برشلونة
1951 أتلتيكو مدريد
1950 أتلتيكو مدريد
1949 برشلونة
1948 برشلونة
1947 فالنسيا
1946 إشبيلية
1945 برشلونة
1944 فالنسيا
1943 أتلتيك بلباو
1942 فالنسيا
1941 أتلتيكو أبياسيون
1940 أتلتيكو أبياسيون
1936-1939 ألغيت المسابقة بسبب الحرب الأهلية الإسبانية
1936 أتلتيك بلباو
1935 ريال بيتيس
1934 أتلتيك بلباو
1933 ريال مدريد
1932 ريال مدريد
1931 أتلتيك بلباو
1930 أتلتيك بلباو
1929 برشلونة
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