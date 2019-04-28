المباريات التي منحت برشلونة لقب الليغا

توج برشلونة السبت بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على ليفانتي 1-0 في الجولة الخامسة والثلاثين.

ونجح الفريق الكاتالوني بالتالي في حسم اللقب في صالحه قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، لتقدمه على منافسه أتلتيكو مدريد بتسع نقاط، بالاضافة إلى تفوقه عليه في المواجهتين المباشرتين في الدوري هذا الموسم.

وهنا لمحة عن المباريات الخمس التي كانت مفتاح تتويج برشلونة باللقب:

برشلونة – ريال مدريد 5-1

أقيم الكلاسيكو للمرة الأولى منذ 11 عاماً في غياب النجمين ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الأول بداعي الاصابة والثاني لرحيله إلى يوفنتوس الايطالي نهاية الموسم الماضي.

كما كانت المباراة الأخيرة لمدرب ريال مدريد خولن لوبيتيغي بعد ثلاثة أشهر كارثية على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة.

أقيل لوبيتيغي في اليوم التالي لمباراة الكلاسيكو التي كان نجمها بلا منازع الأوروغوياني لويس سواريز، صاحب الثلاثية في مرمى ريال مدريد، وكانت تلك المباراة شرارة الانطلاق نحو الظفر باللقب.

إشبيلية – برشلونة 2-4

عاش الفريق الكاتالوني فترة انعدام وزن في بداية فبراير (شباط) الماضي، عندما حقق الفريق فوزاً واحداً في خمس مباريات، في ظل إصابة ميسي في فخذه، وتسجيله هدفاً واحداً في 4 مباريات، ما سمح لمنافسيه بالاقتراب منه في صدارة الترتيب.

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لكن ميسي تعملق في المباراة ضد إشبيلية وسجل الهاتريك الخمسين له في مسيرته، ليقود فريقه إلى فوز معنوي كبير 4-2 قبل مواجهتيه المرتقبتين ضد ريال مدريد في مسابقتي الدوري والكأس.

ريال مدريد – برشلونة 0-1

شاءت الصدف أن يلتقي عملاقا الكرة الإسبانية مرتين في مدى أربعة أيام، الأولى في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس ثم مجدداً في الدوري المحلي.

وبعد أن نجح برشلونة حامل اللقب بالإطاحة بريال مدريد خارج المنافسة على لقب مسابقة الكأس، نجح الفريق الكاتالوني في ابعاد منافسيه التقليدي عن اللقب المحلي أيضاً، بعودته من معقل الأخير ملعب سانتياغو برنابيو بالفوز بهدف وحيد سجله لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش ليتبعد عنه بفارق 12 نقطة.

فياريال – برشلونة 4-4

اعتبر كثيرون بأن الصراع على لقب الدوري المحلي فتح مجدداً على مصراعيه، بعد إهدار برشلونة نقطتين بتعادله مع فياريال 4-4، مانحاً الفرصة أمام أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق إلى 5 نقاط، لكن سواريز وميسي نجحا في قلب تخلف فريقهما أمام فياريال 2-4 إلى تعادل بطعم الفوز بتسجيلهما هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+3، ليدخل المباراة مع أتلتيكو بمعنويات عالية.

برشلونة – أتلتيكو مدريد 2-0

اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني عشية المباراة بأنه يتعين على فريقه الفوز بها إذا أراد الاحتفاظ بأمل إحراز اللقب، لكن فريقه تعرض لضربة قاضية بطرد مهاجمه دييغو كوستا مبكراً، قبل أن يسجل سواريز وميسي في وقت متأخر (85 و86) هدفي برشلونة ليوسع الفارق عنه إلى 11 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع جولات، ليصبح تتويجه مسألة وقت ليس إلا.