ميسي صانع أمجاد برشلونة

ذكرت شبكة “haberler” أن الفرنسي بافتيمي غوميز مهاجم الهلال يخطط للرحيل عن صفوف أزرق الرياض بنهاية الموسم الحالي عقب موسم وحيد مع الزعيم.بعدما سجل هدف المباراة الوحيد أمام ليفانتي وقيادة برشلونة لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 26 أمس السبت، كتب ليونيل ميسي صفحة جديدة في كتب التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب من ناديه يحصد اللقب عشر مرات.

وتوج ميسي بلقبه الأول مع برشلونة في 2005 عندما كان عمره 17 عاماً، ولم يكن يشارك بانتظام عندما أحرز لقبه الثاني بعد عام واحد، لكنه كان حاسماً في الألقاب الثمانية التالية، قبل أن يرتدي مع باقي زملائه قمصان عليها شعار “8 من 11.. الاستثنائي يبدو عادياً”.

وقبل أن يتألق ميسي ويقود تشكيلة بيب غوارديولا لإحراز اللقب في 2009، كان ريال مدريد يملك 31 لقباً مقابل 18 لبرشلونة.

لكن بفضل ميسي، الذي أحرز هدفه 597 في الدوري ليضمن التتويج باللقب أمام ليفانتي، رفع برشلونة رصيده إلى 26 لقباً، وبات على بعد سبعة ألقاب من ريال مدريد صاحب الرقم القياسي برصيد 33 لقباً.

وتولى ميسي شارة قيادة برشلونة في بداية الموسم خلفاً لزميله أندريس إنييستا، الذي أحرز لقب الدوري تسع مرات مع النادي، والتحق النجم الأرجنتيني بمجموعة محدودة من اللاعبين المتوجين بلقب الدوري عشر مرات مع فريق واحد في المسابقات المحلية الكبرى بأوروبا.

ويحمل لاعب ريال مدريد، باكو خينتو، الرقم القياسي في الدوري الإسباني برصيد 12 لقباً، بينما أحرز زميله السابق بيري اللقب عشر مرات.

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ويملك أسطورة مانشستر يونايتد، رايان غيغز، الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري المحلي في المسابقات الخمس الكبرى في أوروبا، برصيد 13 لقباً في إنجلترا، ويليه زميله السابق بول سكولز برصيد 11 لقباً.

وأحرز الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لقب الدوري الإيطالي 11 مرة مع يوفنتوس، رغم واقع تجريد النادي من لقبين في وقت لاحق بسبب فضيحة التلاعب الشهيرة.

ويسعى كولومبي من أجل اقناع غوميز بفكرة العودة للدوري التركي من جديد لكن هذه المرة من بوابة فناربخشه بدلا من غالاتا سراي فريقه السابق.

ويرحب غوميز من جانبه بفكرة اللعب في الملاعب الأوروبية من جديد في الموسم المقبل.

وكان الهلال قد دفع 7 ملايين يورو في الصيف الماضي لضم غوميز من صفوف غالاتا سراي.