الصراع يشتعل علي حراسة مرمي الاهلي أمام طلائع الجيش

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بالدوري وسط حالة من التركيز فرضها الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على اللاعبين من أجل مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز على الطلائع.
واشتعل الصراع على حماية عرين الأهلي في لقاء الطلائع بعد تألق علي لطفي حارس المرمى في مباراة المصري وإشادة الجهاز الفني به وأيضاً عودة محمدالشناوي حارس المرمى من الإيقاف وتأكيدات الجهاز الفني بتعافي شريف إكرامي حارس المرمى من الإصابة التي تعرض لها بتمزق عضلي.
وتبد كفة الشناوي الأرجح للعودة لحماية العرين في مواجهة الطلائع بوصفه الحارس الأساسي إلا أن علي لطفي مازال يتمسك بأمل المشاركة واقتناع لاسارتي باستمرار منحه الفرصة.
وتعرض باسم علي الظهير الأيمن لإصابة
ومن المنتظر أن يتحدد خلال الساعات القادمة موقف الرباعي المصاب حسام عاشور وإسلام محارب وباسم علي ومحمد هاني لاعبي الفريق بخصوص المشاركة في لقاء الطلائع من عدمه بينما تأكد غياب محمود وحيد الظهير الأيسر لإصابته بكدمة في الساق يستوجب راحته لمدة 48 ساعة أخرى ثم الخضوع لفحص طبي آخر.
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