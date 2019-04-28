الاهلي ينفي التفاوض مع ايفونا .. وازارو يطالب بالدعم

تصدر الجابوني ماليك إيفونا مهاجم فريق سانتا كلارا البرتغالي المشهد في النادي الأهلي بعدما أثار جدلاً واسعاً بتغريدته التي أكد فيها أنه يرحب بالعودة للفريق الأحمر حال تلقيه عرضاً رسمياً من الفريق رافضاً فكرة اللعب للزمالك إذا عرضه عليه مسئولو القلعة البيضاء.

وجاءت تصريحات إيفونا في ظل ثورة غضب عارمة تعيشها جماهير الأهلي على المهاجمين وخاصة الثلاثي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو وتحديداً أزارو بسبب الفرص السهلة

وسط مطالبات بالاستغناء عن اللاعب لتراجع معدلاته التهديفية.

عودة إيفونا أثارت الجدل لأكثر من سبب، ولكن الأمر الرئيسي الذي فجر الانقسام داخل الأهلي هو العلاقة القوية بين إيفونا وهيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي والذي يرتبط بعلاقة قوية بأحد الأشخاص المقربين من محمود الخطيب رئيس الأهلي، وهذا الشخص له دور مهم في مواقع التواصل الاجتماعي وحشد الأمور

الخاصة بجماهير النادي.

وجاءت إثارة ملف عودة إيفونا استغلالاً للغضب ضد أزارو، ولكن التوقيت الخاطئ أثبت أن السوشيال ميديا تحولت إلى سلاح مضاد في وجه الفريق الأحمر، خاصة أن الأهلي في مرحلة حرجة لحسم بطولة الدوري والترويج لفكرة ضم مهاجم أجنبي جديد على حساب أزارو أدت بالفعل لغضب المهاجم المغربي الذي أبدى استياءه من الانتقادات الشرسة وعدم دعمه في حديث مع بعض المقربين إليه.

ونفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما تردد حول التفاوض لعودة إيفونا للفريق مؤكداً أن هذا الملف لم يتم فتحه حالياً من جانب إدارة القلعة الحمراء.