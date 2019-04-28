موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفيدرالية.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار الملايين من عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ستاد برج العرب، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا الزامبي جانى سيكازوى، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من إريتريا، وروميو كاسنجلى من زامبيا، والحكم الرابع أدريك نيكول من زامبيا.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفيدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفيدرالية:

تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الكونفيدرالية عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي وعلي محمد علي.

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يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء بهدف تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل مواجهة الإياب، الأحد المقبل، بمدينة سوسة، خصوصًا أن الجهاز

الفنى يدرك جيدًا أن المنافس ليس سهلًا ويعيش فى أفضل حالاته بعد الفوز الأسبوع الماضى ببطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد تغلبه على الهلال السعودى بهدفين لهدف، ويضم لاعبين يتميزون بمستوى فنى مرتفع.

استعد الفريق الأبيض للقاء جيدًا بعد مباراته مع بيراميدز فى الدورى المحلى، التى خسرها بهدف، وتراجع إلى المركز الثالث فى جدول المسابقة، برصيد ٦٠ نقطة، حيث شهدت الأيام الماضية انتقادات حادة للمدير الفنى كريستيان جروس.

وركز المدير الفنى فى التدريبات على النواحى التكتيكية، وخطة المباراة، بعد أن درس جيدًا التقرير الذى سلمه له أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق، الذى تم تكليفه بمتابعة لقاء الهلال السودانى والنجم الساحلى، حيث حرص جروس على تصحيح أخطاء المدافعين والتركيز على كيفية الضغط من

نصف الملعب، وكذلك تدريب المهاجمين على التصويب من اتجاهات عدة.

ووضح أن الجهاز الفنى سيلعب المباراة بخطة هجومية تعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب، والحفاظ على شباك جنش نظيفة، لأن أى هدف سيدخل مرمى الفريق سيصعب من مهمة لقاء الإياب.

وأكد جروس أهمية هدوء الأعصاب، واستغلال جميع الفرص التى تتاح للاعبين أمام مرمى المنافس، وعدم ترك مساحات خالية خلف الدفاع، خصوصًا أن لاعبى النجم يجيدون الهجمات المرتدة السريعة، كما حذر جروس من الكرات العرضية والثابتة، نظرًا لتميز لاعبى المنافس بالطول.

أما فريق النجم الساحلى التونسى، فدخل فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة عقب لقائه مع الهلال السودانى، وأدى اللاعبون مرانهم على ملعب بتروسبورت لمدة يومين قبل الانتقال إلى الإسكندرية.

ويواجه الجهاز الفنى للنجم، بقيادة الفرنسى روجيه لومير، مشكلة بسبب غياب أفضل لاعبيه الجزائرى كريم عريبى، بعد طرده فى لقاء الهلال السودانى.

وأكد رفيق المحمدى، مدرب الفريق، أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة، ونعلم جيدًا أننا نلعب أمام فريق كبير يضم لاعبين على أعلى مستوى، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق مفاجأة والعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية تريحنا فى لقاء الإياب.