الليلة.. نهائى دورى المحترفين لليد بين الاهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة اليد صوب مباراة الأهلى والزمالك مساء اليوم الأحد على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر فى إطار الدور النهائى لبطولة دورى المحترفين.

ويسعى كلا الفريقين فى حصد لقب الدورى هذا الموسم، فالأهلى يتطلع للفوز بالمباراة، للتتويج بالبطولة والحفاظ عليها للعام الثالث على التوالى بعدما توج به العامين الماضيين.

وكذلك الزمالك يدخل المباراة وهدفة الفوز على الأهلى لاستعادة اللقب المحلى بعدما غاب عن القلعة البيضاء الموسمين الماضيين.

وتعد مباراة القمة بين القطبين بطولة خاصة تنتظرها جماهير الفريقين، فالفوز بهذه المباراة يحمل طابعاً خاصاً فالأهلى يراوده الثأر من الزمالك، بعدما توج الأخير على حساب الأحمر ببطولة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالمغرب 4 أبريل الجارى، بينما يتطلع الأبيض إلى تأكيد تفوقه على غريمة التقليدى، محلياً كما فعلها قارياً هذا الموسم.

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ويملك الفريقان كوكبة من النجوم بين عناصر الشباب وأصحاب الخبرات الذين يتميزون بالفنيات

العالية ومهارات اللعبة.

يعتمد الأهلى على هادى رفعت، ومحمد عصام الطيار فى حراسة المرمى، وكل من اللاعبين، أحمد حسام، يوسف معرف، عمر حجاج، عبدالرحمن فيصل، مصطفى خليل، عمر الوكيل الشهير بـ«بكار»، إبراهيم المصرى، وإسلام حسن، تحت القيادة الفنية للسلوفينى نيكولا ماركوفيتش.

بينما يعتمد الزمالك على محمد على، محمود خليل فى حراسة المرمى، وكل من اللاعبين أحمد الأحمر، محمد رمضان، محمد على، هشام السبكى، محمد محسن، كريم أيمن، على هشام، يحيى الدرع، محمد علاء، مصطفى صادق، مصطفى السيد، أكرم يسرى، يحيى خالد، وسام نوار، تحت القيادة الفنية لباسم السبكى.