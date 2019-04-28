الخماسى الحديث يكتسح كأس أوروبا للشباب بثمان ميداليات

إكتسح منتخب الخماسي الحديث بطولة كأس أوروبا للشباب والتى والتى تقام حالياً بمدينة برشلونة الأسبانية بإجمالى 8 ميداليات 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية.

شارك فى البطولة 8 دول هى مصر ، أسبانيا ، المكسيك ، فرنسا ، النمسا ، البرتغال ، جواتمالا ، كتالونيا .

وهنأ الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسي الحديث والعميد هانى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة اللاعب احمد محمد العدوي - لاعب دار القوات الجويه وممثل جمهوريه مصر العربية لحصوله علي المركز الثاني والميداليه الفضيه تحت 9 سنوات حيث تعتبر هى المرة الأولى لهذا

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اللاعب الواعد المشاركة ببطولة دولية والحصول على ميدالية ورفع إسم مصر عالياً ، وصرحا بأن أحمد لاعب له مستقبل باهر يصنع منه بطل فى لعبة الخماسي الحديث .

بينما حصلت نوران البحيري على الميدالية الذهبية فى مسابقات الشباب تحت 17 سنه بنات وحصلت زينه عامر على الميدالية الفضية وحصلت سلمي فوده على الميدالية البرونزية وفازت اللاعبات بالميدالية الذهبية والمركز الاول فرق . وفى مسابقات الشباب تحت 19 سنه بنات حصلت أميره قنديل على الميدالية الذهبية وحصلت ملك خالد على الميدالية البرونزية بينما

حصلت هانيا طارق على المركز الرابع وفازت اللاعبات بالميدالية الذهبية والمركز الاول فرق .

وفى مسابقات تحت 19 سنه اولاد فاز الفريق المكون من ادهم فوده وعمر وائل ونور الدين كريم على الميدالية الفضية والمركز الثاني فرق . يذكر أن المنتخب القومى شارك ببعثة مكونه من 6 أولاد و ٦ بنات وهم أحمد العدوى ، أدهم هانى فوده، نور الدين كريم ، يوسف قرني ، اياد الكاشف ، عمر وائل عزت ، البنات ، اميرة قنديل، زينة عامر ، نوران البحيري ، ملك خالد ، سلمي هاني فوده ،هانيا طارق.

ويرأس البعثة شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد ، والعميد هانى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة ، فيما تتضمن البعثة اثنان من المدربين هما هشام سليمان مدرب الجري ، عبد الرحمن غيث مدرب السلاح .