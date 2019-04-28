رياضة | الاستسلام لرحيل بول بوجبا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستسلام لرحيل بول بوجبا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استسلم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لرحيل الفرنسي بول بوجبا، إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تتعامل أن بوجبا سيترك الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا تتمسك سوى بالحصول على 120 مليون إسترليني من ريال مدريد، وهذه هي النقطة الشائكة الوحيدة في الصفقة.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد، منفتح أيضًا على التخلي عن خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لصالح يوفنتوس أو إنتر ميلان.

وتستهدف إدارة الشياطين الحمر أن تجمع ما يقرب من 200 مليون إسترليني من بيع بوجبا ولوكاكو، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في الميركاتو الصيفي.