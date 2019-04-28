رياضة | أول تعليق من نيمار على واقعة ضرب مشجع رين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نيمار على واقعة ضرب مشجع رين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، بالخطأ الذي ارتكبه عقب مباراة فريقه أمام رين في نهائي كأس فرنسا، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

وكتب نيمار تعليقا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيه: "نعم أنا مخطئ.. ولكن لا أحد يجري في عروقه دم صرصور".

وقام نيمار بتوجيه لكمة لمشجع في المدرجات أثناء عبور الفريق الباريسي لمنصة ملعب "دو فرانس" لتسلم ميداليات المركز الثاني، حيث وصف هذا المشجع جيانلويجي بوفون بـ"المهرج"، وماركو فيراتي بـ"العنصري"، ثم توجه لنيمار بعبارة: "يجب أن تتعلم كيف تلعب كرة القدم جيدا".

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كما قال نيمار: "لا يوجد لاعب يحب أن يخسر، ومن يعرفني جيدا يدرك مدى جديتي في الملعب والتنافس بقوة، وكم أتألم كثيرا بسبب الخسارة".

وأكمل: "لكن الخسارة جزء من حياة أي رياضي، فهي مفيدة لنا لكي نتطور ونفكر لنكون أفضل".

وأتم نيمار جونيور رسالته: "سعيد للغاية بالعودة مجددا للملعب وهز الشباك، كنت أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب، ولكن الشعور الأكبر في هذه الليلة كان الحزن".

وسجل نيمار الهدف الثاني لبي إس جي وصنع الأول لزميله ومواطنه داني ألفيس، إلا أن فريق رين تمكن من التعادل 2-2 قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.