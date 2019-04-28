رياضة | نيمار يضرب مشجعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يضرب مشجعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى البرازيلي نيمار دا سيلفا على أحد مشجعي رين، بعد مواجهة الفريقين في نهائي كأس فرنسا أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام نجم باريس سان جيرمان وخلال صعود لاعبي الفريق الباريسي لمنصة ملعب دو فرانس لتسلم الميداليات الفضية (المركز الثاني) فقد نيمار أعصابه في وجه أحد مشجعي رين، وهو يصور مقطع فيديو لمسيرة لاعبي سان جيرمان بهاتفه المحمول.

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وأمسك اللاعب البرازيلي بهاتف المشجع ليمنعه من استكمال تصوير الفيديو، قبل أن يوجه نيمار لكمة إلى المشجع، ثم أكمل صعوده نحو المنصة الرئيسية وسط استهجان الجماهير في المدرجات.

وحاول لاعب سان جيرمان، ماركينيوس، الذي ارتدى شارة قيادة الفريق في المباراة النهائية، احتواء الموقف وتهدئة المشجع.

وكان فريق رين جرد حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة باريس سان جرمان، من لقب مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.