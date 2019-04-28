رياضة | محمد إيهاب يوجه رسالة لوزير الرياضة بعد تتويجه بـ3 ميداليات ذهبية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إيهاب يوجه رسالة لوزير الرياضة بعد تتويجه بـ3 ميداليات ذهبية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال رسالة شكر إلى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد تتويجه بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الاثقال وزن -81 كجم، خلال المنافسات التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.

وقال "إيهاب" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. التتويج بثلاثه ميداليات ذهبيه افريقيه لعام 2019 وأرفع رصيدى الى 15 ميداليه ذهبيه افريقيه .. شكراً لكل من دعمنى فى الوصول للذهب ومواصلة رحلة الذهب الأوليمبي".

وواصل: "جزيل الشكر للاتحاد المصرى لرفع الاثقال ووزارة الشباب الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه وشركة الكهرباء وجهاز الرياضه العسكرى شكرا للجهاز الفنى وجميع من عاونى و أسأل الله أن اكون عند حسن ظنكم وعلى قدر ثقتكم دائماً وابداً و القادم افضل بإذن الله".