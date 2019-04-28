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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد

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قام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع مانشستر يونايتد مع وبيرنلي مع مانشستر سيتي في ، ورايو فايكانو مع في .

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 28 أبريل (نيسان):

الدوري الإنجليزي 

 15:00 ليستر سيتي  ×  آرسنال 

 17:05 بيرنلي  ×  مانشستر سيتي 

 19:30 مانشستر يونايتد  ×  تشيلسي 

 الدوري الإسباني

 14:00 فالنسيا  ×  إيبار 

 16:00 جيرونا  ×  إشبيلية 

 18:15 ريال سوسييداد  ×  خيتافي 

 20:30 فياريال  ×  هويسكا 

 22:45 رايو فايكانو  ×  ريال مدريد 

 

14:30  فروسينوني  ×  نابولي 

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 17:00 كييفو فيرونا  ×  بارما 

 17:00 سبال  ×  جنوى 

 20:00 سامبدوريا  ×  لاتسيو 

 22:30 تورينو  ×  ميلان 

 الدوري الألماني

 17:30 هوفنهايم  ×  فولفسبورغ 

 20:00 نورنبيرغ  ×  بايرن ميونخ 

الدوري الفرنسي 

 17:00 نيس  ×  جانجون 

 19:00 سانت إيتيان  ×  تولوز 

 23:00 مارسيليا  ×  نانت 

 كأس الاتحاد الأفريقي

 20:00 الصفاقسي  ×  نهضة بركان 

 23:00 الزمالك  ×  النجم الساحلي 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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