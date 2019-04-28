شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

قام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع مانشستر يونايتد مع تشيلسي وبيرنلي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ورايو فايكانو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 28 أبريل (نيسان):

الدوري الإنجليزي

15:00 ليستر سيتي × آرسنال

17:05 بيرنلي × مانشستر سيتي

19:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي

الدوري الإسباني

14:00 فالنسيا × إيبار

16:00 جيرونا × إشبيلية

18:15 ريال سوسييداد × خيتافي

20:30 فياريال × هويسكا

22:45 رايو فايكانو × ريال مدريد

الدوري الإيطالي

14:30 فروسينوني × نابولي

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17:00 كييفو فيرونا × بارما

17:00 سبال × جنوى

20:00 سامبدوريا × لاتسيو

22:30 تورينو × ميلان

الدوري الألماني

17:30 هوفنهايم × فولفسبورغ

20:00 نورنبيرغ × بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي

17:00 نيس × جانجون

19:00 سانت إيتيان × تولوز

23:00 مارسيليا × نانت

كأس الاتحاد الأفريقي

20:00 الصفاقسي × نهضة بركان

23:00 الزمالك × النجم الساحلي