انت الان تتابع عامر حسين: لقاء الزمالك والإنتاج في طريقه للتأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل، مؤكدًا أن القرار الأقرب هو تأجيل اللقاء. وقال عامر في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك أرسل خطابَا رسميًا يطلب فيه من اتحاد الكرة تأجيل المباراة، موضحًا أنه في حالة التأجيل سيقابل ذلك ضغط في مباريات الزمالك المحلية. وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أن الزمالك إذا ما خرج من نصف نهائي بطولة الكونفدرالية سينتهي الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.
اقر أيضًا| أزمة جديدة بين الأهلي والجبلاية بسبب الزمالك وواصل، أن الأهلي وبيراميدز لم يعترضا على تأجيل اللقاءات من قبل، خاصة أن الوقت ضيق للغاية، لافتًا إلى أن الزمالك إذا وصل لنهائي الكونفدرالية لن يلعب لقاءات في الدوري بين الذهاب والاياب. واختتم عامر تصريحاته، قائلًا: «الزمالك سيخوض 3 مباريات
اقر أيضًا| أزمة جديدة بين الأهلي والجبلاية بسبب الزمالك
وواصل، أن الأهلي وبيراميدز لم يعترضا على تأجيل اللقاءات من قبل، خاصة أن الوقت ضيق للغاية، لافتًا إلى أن الزمالك إذا وصل لنهائي الكونفدرالية لن يلعب لقاءات في الدوري بين الذهاب والاياب.
واختتم عامر تصريحاته، قائلًا: «الزمالك سيخوض 3 مباريات بعد مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية بعد أن كان سيخوض مباراتين في نفس المدة».
ويستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور النصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية 2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ثم يحل الأحد المقبل الموافق 5 مايو ضيفًا على بطل تونس.
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