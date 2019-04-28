انت الان تتابع اشتباك بين شباب الأهلي والزمالك بسبب حركة «رمضونا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

شهدت مباراة الأهلي والزمالك مواليد 97 اشتباكات بين لاعبي الفريقين بسبب الوقوف على الكرة خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الجمهورية. البداية جاءت بعدما وقف حاتم شعبان على الكرة مثل رمضان صبحي، الأمر الذي أشعل غضب لاعبي الزمالك وحاولوا الاحتكاك بمهاجم الأهلي، ليبدأ لاعبو الفريقين في الاعتداء على بعضهم الأمر الذي كلف محمد عبد المنعم مدافع الأحمر بطاقة حمراء.

وفاز فريق شباب الأهلي مواليد 1997 على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، افتتح أحمد الشيخ التسجيل لصالح المارد الأحمر في الدقيقة الثامنة، وأضاف ميشو عمارة الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد، لكن الزمالك قلص الفارق خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي

وفاز فريق شباب الأهلي مواليد 1997 على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، افتتح أحمد الشيخ التسجيل لصالح المارد الأحمر في الدقيقة الثامنة، وأضاف ميشو عمارة الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد، لكن الزمالك قلص الفارق خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2 – 1.

يذكر أن الأهلي حصد لقب دوري الجمهورية للشباب في الموسم الحالي برصيد 88 ، وذلك بعد فوزه في 28 مباراة والتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمتين فقط، مسجلاً 74 هدفاً فيما تلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه تُوج باللقب رسمياً قبل 4 جولات من نهاية الموسم.