شكرا لقرائتكم وست هام يلحق أول هزيمة بتوتنهام في ملعبه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إنكلترا- رويترز - | منذ 17 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 19:49

تعرّض توتنهام هوتسبير لأول هزيمة بملعبه الجديد بعد أن سجل ميخائيل أنطونيو هدفاً ليمنح وست هام يونايتد الفوز 1-صفر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (السبت).



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وأجرى توتنهام عدة تغييرات على تشكيلته في ظل استعداده لمباراة أياكس أمستردام في ذهاب الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا يوم (الثلثاء)، لكن مغامرة المدرب ماوريسيو بوكيتينو لم تفلح أمام عزيمة وست هام، وهيمن توتنهام في الشوط الأول وكان بإمكانه افتتاح التسجيل بعد 11 دقيقة عبر سون هيونج-مين، لكن تسديدته تصدى لها الحارس أوكاش فابيانسكي.

كما تألق الحارس البولندي في إنقاذ تسديدة كريستيان إريكسن من مسافة قريبة بعد عمل جيد من لوكاس مورا جهة اليمين.

ودفع توتنهام ثمن الفرص المهدرة بعد أن تقدم وست هام في النتيجة عقب الاستراحة، عندما مرر ماركو أرناوتوفيتش كرة عرضية استقبلها أنطونيو ثم سدد بإتقان في شباك الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 67.

ودفع توتنهام بفرناندو يورينتي وفينسنت يانسن على أمل إدراك التعادل لكنه ضل طريق الشباك، ويبقى توتنهام في المركز الثالث، لكنه أصبح تحت ضغط من المنافسين الطامحين لدخول المربع الذهبي، بينما يظل وست هام في المركز الـ11.