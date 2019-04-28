شكرا لقرائتكم إصابة بنزيمة تبعده عن مباراة رايو فايكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 17:39

مدريد - أ ف ب - غاب مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة عن تدريبات فريقه (السبت) لإصابة عضلية في فخذه الأيسر، وسيغيب عن المباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني (الأحد) كما أعلن ناديه، وأصدر فريق العاصمة الإسبانية بياناً أكد فيه أن «بنزيمة يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر»، من دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب.



ويخوض بنزيمة (31 عاماً) أحد أفضل مواسمه مدافعاً عن ألوان ريال مدريد، على رغم الصعوبات التي يواجهها فريقه، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي قبل نهاية البطولة بأربع مراحل.

وسجل بنزيمة أول ثلاثية له هذا الموسم في مرمى أتلتيك بلباو (الأحد) الماضي، رافعاً رصيده إلى 30 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 21 في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين. ويحتاج بنزيمة إلى هدفين إضافيين ليعادل أفضل حصيلة له في موسم 2011-2012 عندما سجل 32 هدفاً.