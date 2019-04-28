شكرا لقرائتكم الزمالك يستضيف النجم الساحلي في قمة مصرية - تونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 19 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 17:37

يلتقي الزمالك المصري مع ضيفه النجم الساحلي التونسي غداً (الأحد) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية لكرة القدم. ويسعى الفريق «الأبيض» إلى تحقيق فوز مريح لخوض مواجهة الإياب في الخامس من أيار (مايو) المقبل في مدينة سوسة التونسية من دون ضغوط نفسية.



وأزاح الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي من الدور ربع النهائي، لكنه يمر بتراجع في مستوى لاعبيه، ما أفقده صدارة الدوري المحلي إثر الهزيمة أمام بيراميدز، ويغيب عن صفوف الفريق المصري لاعب الوسط التونسي الدولي فرجاني ساسي والمهاجم المغربي خالد بوطيب والجناح الأيمن حازم إمام للإصابة.

فيما يمر لاعبو النجم الساحلي بارتفاع كبير في معنوياتهم بعد التتويج بلقب بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال السعودي، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي، علماً أنه بلغ نصف نهائي الكونفديرالية بعد إقصاء الهلال السوداني.

ويبرز في صفوف النجم كل من الحارس وليد كريدان، وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس ومحمد عمر كوناتي في الدفاع، وكريم العواضي وجدي كشريدة ومحمد فراس وعمار الجمل في الوسط، وكريم عريبي وياسين الشخاوي وإيهاب المساكني في الهجوم.