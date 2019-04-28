شكرا لقرائتكم إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب "شتائمه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوزان (سويسرا) - أ ف ب - | منذ 20 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 14:16

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا 3 مباريات بسبب "الشتائم" التي وجهها لحكم مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-3) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.



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وكان نيمار، الذي تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت في باريس في 6 آذار (مارس) الماضي، وغاب عنها بسبب الإصابة، فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم، بسبب احتساب ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر"، أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان خسر صفر-2 ذهاباً في مانشستر.

ووصف نيمار قرار الحكم منح ركلة جزاء ليونايتد بـ "العار". وعلق على تقنية الفيديو في التحكيم بالقول :"وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئاً في كرة القدم، لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون..."، معتبراً أن لمسة اليد "ليست موجودة"، ومتسائلاً بسخرية: "كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟" قبل أن يطلق عبارة "نابية".

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في حق نيمار في 22 آذار (مارس) الماضي، مستندا إلى البند "15 د" من القانون التأديبي الذي يورد "الإيقاف ثلاث مباريات أو فترة أخرى لإهانة" الحكم، وقرر الجمعة إيقاف النجم البرازيلي 3 مباريات.

وسيغيب نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، عن المباريات الثلاث الأولى للفريق الباريسي في دور المجموعات الموسم المقبل.